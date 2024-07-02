Эксперт рассказал о влиянии жары на смартфон

В жару опасно оставлять смартфоны и другие устройства под открытым солнцем, так как из-за этого может случиться перегрев гаджета.

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Об этом сообщает «360» со ссылкой на владельца аналитической компании и ведущего аналитика Эльдара Муртазина.

«Самое первое – любому устройству комфортно там, где комфортно человеку. Не нужно пользоваться ими на пляже под раскаленным солнцем либо на панели машины. Если этого не делать, то охлаждать телефон или компьютер не нужно», – посоветовал Муртазин.



По его словам, в случае, если перегрев все-таки случится, то часть функций смартфон отключит самостоятельно, после чего просто выключится.

Специалист подчеркнул, что в случае перегрева герметичность корпуса гаджета может нарушиться, а клей растечется. Современные устройства способны функционировать и в условиях жаркого лета, но не стоит держать их под солнечными лучами, отметил эксперт.