Huawei начала разработку ядра Taishan нового поколения

По сообщениям инсайдеров, Huawei разрабатывает ядра Taishan нового поколения. Ожидается, что они обеспечат значительно более высокую энергоэффективность и производительность, что позволит им стать ключевыми компонентами в грядущей архитектуре процессоров Huawei.

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По слухам, эти ядра, дебютирующие под архитектурой Taishan V130, будут превосходить по производительности ядра Cortex-A510 предыдущих процессоров Kirin 9000, потребляя при этом меньше энергии. Разработку этих ядер аналитики считают ключевой для Huawei, которая преодолевает трудности, вызванные санкциями США, что, конечно, не мешает ей показывать неплохие результаты в продаже своих устройств. И не только в Китае.

Осталось дождаться дальнейших подробностей об архитектуре Taishan V130, включая сроки ее внедрения и конкретные контрольные показатели производительности.