В Японии установили новый мировой рекорд скорости интернета

Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) достигли новой отметки в сфере передачи данных, установив мировой рекорд скорости в 402 терабита в секунду (Тбит/с). Об этом сообщает издание The Independent.

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Новый рубеж в пять миллионов раз выше средней скорости широкополосного доступа в Великобритании. Такой темп позволяет загружать около 12 500 фильмов всего за одну секунду.

Для достижения такого результата японские специалисты использовали новую технику, благодаря которой стало возможно задействовать ранее неиспользованные диапазоны длин волн. Это позволило существенно повысить емкость коммуникационной инфраструктуры.

Несмотря на то, что рекорд был установлен в лабораторных условиях, ученые надеются в дальнейшем расширить возможности передачи данных до трансокеанских расстояний.

Для сравнения: скорость передачи данных в сетях 5G ограничивается 10 Гбит/с, что примерно в 10 раз превышает возможности 4G.