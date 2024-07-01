На Украине заявили о масштабной кибератаке на российских провайдеров

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины совершили масштабную кибератаку на российских провайдеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

В материале говорится, что масштабная DDoS-атака была совершена в конце мая.

В результате работы хакеров, пишет агентство, без связи остались по меньшей мере 250 тыс. абонентов, прежде всего в Крыму.

По информации РБК-Украина, одним из наиболее пострадавших провайдеров оказался «Миранда-медиа». Его абоненты не имели доступа к связи и не смогли произвести оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы. Доступ к сети был ограничен в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

27 июня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что в республике продолжаются массированные DDoS-атаки на местных провайдеров.

24 июня сообщалось, что хакеры из группировки «IT-армия Украины» атаковали сайт Московской биржи.