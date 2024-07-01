В Telegram появилась возможность выкладывать платные фото и видео

В июньском обновлении для мессенджера Telegram добавили возможность монетизирировать каналы с помощью платных фото и видеозаписей.

Кроме того, в Telegram теперь можно сворачивать мини-приложения в панель, искать истории по хэштегам и местоположению, а ещё — размещать ссылки поверх изображений.

Пользователи, которые будут сворачивать мини-приложения в панель, смогут параллельно отвечать на сообщения и открывать другие мини-приложения.

А создатели каналов и разработчики теперь смогут обменивать заработанные «Звёзды» (специальная валюта TG) на вознаграждение в криптовалюте Toncoin или на покупку рекламы со скидкой в Telegram.

«Звёзды» будут выдавать за публикацию платных фото и видео — доступ у читателей к ним откроется тогда, когда они вышлют авторам каналов нужное количество «звёзд».

Ещё обновление добавило возможность искать «Истории» по одному хэштегу — для этого нужно просто нажать его в соответствующем разделе. Это же касается и геометки, которая позволит посмотреть публичные «Истории», снятые в той же самой локации.

Обладатели Telegram-Premium с помощью специального виджета смогут добавить к своим историям предпросмотр поверх фото или видео — для предпросмотра разрешают выбрать светлый или тёмный фон.