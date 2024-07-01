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Ученые реконструировали прижизненную внешность фараона Рамзеса II

Ученые воссоздали лицо одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта. Реконструкция показала, как мог выглядеть Рамзес II незадолго до смерти.

Ученые реконструировали прижизненную внешность фараона Рамзеса II
© Мир 24

Рамзес II правил с 1279 по 1213 годы до нашей эры. Он был известен своими военными подвигами, а также строительством колоссальных статуй. Фараон скончался в весьма преклонном возрасте – около 90 лет.

Мумию Рамзеса II обнаружили в 1881 году. В 1976 году французские ученые провели исследование тела с помощью современных инструментов.

Авторы нового проекта провели «широкий анализ». Они создали 3D-модель черепа фараона, наложив на него слои мягких тканей и кожи. Также они учли результаты исследования 1970-х годов и сравнили реконструированное лицо со статуями Рамзеса II.

Поскольку истинный оттенок кожи фараона неизвестен, команда выбрала палитру цветов кожи, которая использовалась в древнеегипетском искусстве. Ученые установили, что у Рамзеса II был неправильный прикус, а зубы были значительно изношены. Они выявили признаки абсцесса (гнойного воспаления), который должен был причинять сильную боль.

В результате у ученых получился «хрупкий пожилой человек с обветренным лицом». Некоторыми чертами он походил на древнеегипетские статуи, хотя на последних изображали более изящные лоб, губы и подбородок, сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые воссоздали внешность фараона Аменхотепа III. Исследование было основано на реконструкции черепа.

Наука и техника
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