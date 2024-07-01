Ученые реконструировали прижизненную внешность фараона Рамзеса II

Ученые воссоздали лицо одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта. Реконструкция показала, как мог выглядеть Рамзес II незадолго до смерти.

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Рамзес II правил с 1279 по 1213 годы до нашей эры. Он был известен своими военными подвигами, а также строительством колоссальных статуй. Фараон скончался в весьма преклонном возрасте – около 90 лет.

Мумию Рамзеса II обнаружили в 1881 году. В 1976 году французские ученые провели исследование тела с помощью современных инструментов.

Авторы нового проекта провели «широкий анализ». Они создали 3D-модель черепа фараона, наложив на него слои мягких тканей и кожи. Также они учли результаты исследования 1970-х годов и сравнили реконструированное лицо со статуями Рамзеса II.

Поскольку истинный оттенок кожи фараона неизвестен, команда выбрала палитру цветов кожи, которая использовалась в древнеегипетском искусстве. Ученые установили, что у Рамзеса II был неправильный прикус, а зубы были значительно изношены. Они выявили признаки абсцесса (гнойного воспаления), который должен был причинять сильную боль.

В результате у ученых получился «хрупкий пожилой человек с обветренным лицом». Некоторыми чертами он походил на древнеегипетские статуи, хотя на последних изображали более изящные лоб, губы и подбородок, сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые воссоздали внешность фараона Аменхотепа III. Исследование было основано на реконструкции черепа.