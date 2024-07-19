Опасны ли поиски инопланетной жизни для человечества?

Научно-фантастический сериал «Задача трех тел» вновь подлил масла в огонь дебатов о том, стоит ли людям пытаться выйти на связь с инопланетянами. По сюжету, проблемы начинаются после того, как один из персонажей отправлять в космос мощный радиосигнал… Но насколько это реалистично? Портал bigthink.com разобрался в вопросе.

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Люди отправили в космос более 25 сравнительно слабых сигналов, первым из которых было короткое сообщение на морзянке в 1962 году. Почти все радиосообщения были направлены на специфические звезды на расстоянии от 17 до 69 световых лет. Исключением было лишь послание Аресибо, отправленное в 1974 году в направлении M13 — шарового скопления звезд, которое находится примерно в 24 000 световых годах от Земли.

Помимо этого, ученые предпринимают попытки отправить сообщения и в других формах. Самыми известными примерами можно назвать пластинки «Пионера» и золотые пластинки «Вояджеров», достигшие межгалактического пространства. На этих носителях записаны звуки и изображения, подчеркивающие разнообразие жизни и культур на Земле. Они также содержат информацию о нашей Солнечной системе, человеческой анатомии и репродукции.

Похожие проекты проводятся и по сей день, но не далеко не все эксперты думают, что это хорошая идея. Например, Стивен Хокинг был одним из тех, кто публично заявлял об опасности инопланетных коммуникаций. Якобы человечеству не стоит привлекать к себе внимание, потому что разумная инопланетная жизнь наверняка будет таким же социальным хищником, как люди.

Конечно, в реальности Земле вряд ли грозит инопланетное вторжение. Единственная уникальная черта нашей планеты — это биология. Если пришельцам нужны минералы, то их проще добыть на астероиде или необитаемой луне, где за них не придется сражаться. К тому же, биосфера Земли может оказаться токсичной для инопланетной жизни, т.к. у пришельцев не будет иммунитета к бактериям и вирусам, с которыми люди сосуществуют на протяжении миллионов лет.

Тем не менее, институт SETI воспринимает риск попыток коммуникации с инопланетянами всерьез. В 2015 году организация заявила, что решение о трансляции сигналов нужно принимать на основе всемирного согласия. SETI также настояла на проведении международных дебатов по этому вопросу, но они так и не состоялись.

Другой вопрос, что, даже если инопланетяне получат наши сообщения, не факт, что они смогут их расшифровать. Даже сами земляне не смогут разобраться, что записано на пластинках, без знания контекста. Пришельцы так тем более окажутся перед настоящей головоломкой — им-то неоткуда понять контекст. Теоретически они могут расшифровать достаточно простые сообщения, вроде математических уравнений, но осмысленные разговоры о чем-то человеческом пока находятся в области научной фантастики.