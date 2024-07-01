Apple начала работать над iOS 19

Хотя Apple еще не выпустила операционную систему iOS 18, корпорация уже приступила к работе над iOS 19 и обновлениями других ОС, запланированными на 2025 год. Об этом в своем информационном бюллетене Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

Согласно его словам, Apple официально начала работу над главными операционными системами 2025 года. Хотя такое раннее начало разработки может показаться неожиданным, Гурман указывает, что подобный график является обычной практикой для Apple. Кроме того, он сообщил, что iOS 19 разрабатывается под кодовым названием Luck, macOS 16 – Cheer, watchOS 12 – Nepali, а VisionOS 3 – Discovery. Какие инновации планируются разработчиками для будущих обновлений, пока остается неизвестным.

На середину текущего месяца была выпущена вторая бета-версия iOS 18 для разработчиков. Первая публичная бета-версия ОС должна стать доступной для загрузки в ближайшие недели. Распространение финальной версии iOS 18 начнется осенью, одновременно с запуском новых iPhone.