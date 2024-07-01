В первой половине 2024 года в России лидером продаж на рынке смартфонов оказалась модель Redmi A2+ на 64 ГБ, а наибольшую популярность получил бренд Xiaomi. Об этом «Газете.Ru» стало известно из свежего отчета компании МТС.

В топ-5 популярных смартфонов также вошли Realme Note 50 на 64 ГБ, Realme Note 50 на 128 ГБ, Redmi 12 на 256 ГБ и Redmi 13C 256 ГБ. Устройства Apple заняли пятерку лидеров по объему выручки, где первое место занял iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ.

За первое полугодие 2024 года в России было продано 14,1 млн смартфонов на сумму 342 млрд рублей, что на 10% больше по количеству и на 24% больше по стоимости, чем годом ранее. Средняя цена смартфона составила 24,3 тыс. руб. Темпы роста продаж сократились на 7%, но это, как считают в МТС, говорит о стабилизации рынка.

Китайские бренды укрепляют свои позиции на российском рынке. За январь-июнь 2024 года было продано 11,4 млн китайских устройств на сумму 168 млрд руб., что на 16% больше по количеству и на 21% больше по стоимости, чем в первом полугодии 2023 года. Доля продаж китайских смартфонов составила 81% в натуральном выражении и 49% в денежном.

По данным МТС, топ-5 брендов смартфонов в штуках за январь-июнь 2024 года включает Xiaomi/Redmi/Poco (24%), Tecno (14%), Realme (13%), Samsung и Infinix (по 10%), а также Apple (9%). В то же время, топ-5 брендов по выручке за этот период состоит из Apple (33%), Xiaomi/Redmi/Poco (16%), Samsung (15%), Tecno (7%) и Realme (6%).

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Сравнение с данными за январь-июнь 2023 года показывает, что позиции Xiaomi/Redmi/Poco и Samsung остаются стабильными, а Apple увеличивает свою долю на рынке в денежном выражении. Бренды Realme и Tecno также демонстрируют рост, в то время как Infinix теряет позиции.