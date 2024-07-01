У берегов Шпицбергена открыли скрытое поле гидротермальных источников

Ранее неизвестное поле гидротермальных источников открыли у побережья Шпицбергена в Норвегии. Оно расположено на глубине более 3000 метров вдоль хребта Книповича.

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Поле достигает километра в длину и около 200 метров вширну. Его назвали Йотул – в честь гигантов из скандинавской мифологии, живущих под горами. Причиной его появления признали вулканическую активность под морским дном. Вода проникает на дно, нагревается магмой и вырывается обратно через трещины и разломы. По пути вверх жидкость обогащается минералами и материалами, растворенными в породах океанической коры.

Гидротермальные источники находятся на большой глубине, куда не проникает солнечный свет. В этой среде очень темно и холодно, также наблюдается высокое давление. Такие условия неблагоприятны для жизни. Но источники выступают в роли своеобразных оазисов.

Минералы, которые просачиваются наружу и растворяются в воде, создают условия для размножения хемосинтезирующих организмов – существ, которые используют для получения энергии химические реакции, а не солнечный свет.

Поле Йотул расположено на границе двух тектонических плит. Они медленно удаляются друг от друга, что приводит к растяжению земной коры и образованию долин и хребтов.

Ученые отметили, что это месторождение является связующим звеном между активными гидротермальными системами Замка Локи и полем Аврора на хребте Гаккеля. Эти системы разделяет около тысячи километров, и открытие нового поля важно для понимания распределения хемосинтетических сообществ, сообщает Scientific Reports.

Ранее стало известно, что пять новых гидротермальных источников открыли в Тихом океане. Они расположены на глубине 2550 метров.