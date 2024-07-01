Найден пустынный мох, способный выжить на Марсе

Китайские ученые описали вид мха, потенциально способный выжить на Марсе. Он произрастает в таких регионах, как пустыня Мохаве и Антарктида.

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Мох Syntrichia caninervis оказался способен пережить засуху, высокий уровень радиации и экстремальные холода – такие условия царят на Красной планете. В ходе экспериментов ученые подвергли его почти полному обезвоживанию, но после этого он не только выжил, но и быстро восстановился.

Образцы мха пять лет провели при температуре минус 80 градусов Цельсия и до 30 дней при минус 196 градусах. Их подвергли воздействию гамма-лучей в дозах около 500 грей. После этого растение осталось способно к регенерации.

«Уникальные результаты, полученные в ходе нашего исследования, закладывают основу для колонизации космического пространства с использованием естественно отобранных растений, адаптированных к экстремальным стрессовым условиям», – отметили авторы научной работы.



Пустынный мох нельзя применять в пищу. Но он способен выполнять и другие важные функции – например, преобразовать скалитсеы породы на поверхности Марса и сделать их пригодными для других растений.

Исследования показали, что большинство растений не в состоянии перенести космический полет. Но мох оказался устойчив к неблагоприятным условиям. Поэтому он может стать «многообещающим растением-пионером» для колонизации Марса, сообщает The Guardian.

Ранее ученые назвали главную опасность, с которой столкнутся колонизаторы Марса. Им угрожает высокий уровень радиации.