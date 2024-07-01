Ученые раскрыли секрет древнейшего в мире «компьютера»

Назначение вычислительного устройства возрастом 2,2 тысячи лет, известного как Антикитерский механизм, раскрыли шотландские ученые из Университета Глазго. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

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Обломки этой машины в 1901 году нашли ныряльщики, которые обследовали затонувший римский корабль неподалеку от греческого острова Антикитера. На протяжении многих лет исследователи собирали воедино многочисленные фрагменты, чтобы выяснить, как и для каких целей он был создан. Воссозданный механизм оказался устройством размером с обувную коробку, внутри которой находились шестеренки, циферблаты и многочисленные надписи. Из-за этого его назвали первым в мире «компьютером».

По мнению исследователей, одна из частей аппарата представляла собой «календарное кольцо» и предназначалась для того, чтобы отслеживать смену дней в году. Кольцо сохранилось лишь частично, поэтому количество дней, которое оно отображало, оставалось неизвестным.

Команда шотландских ученых изучила механизм с помощью статистических методов, которые применяются для обнаружения слабых сигналов в астрономических наблюдениях. После этого были смоделированы отсутствующие части и детали прибора. Выяснилось, что в календарном диске было 354 или 355 отверстий. Это число соответствовало лунному календарю, которым в то время пользовались в Греции. Устройство также отображало движение Солнца, Луны и планет.

Согласно более ранней гипотезе, аппарат представлял собой механическую версию 365-дневного календаря Древнего Египта. Шотландские ученые уточнили и детализировали эту версию. Они также отметили, что создатели механизма были чрезвычайно умелыми мастерами и пользовались высокоточными вычислениями.

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