Ученые раскрыли секрет древнейшего в мире «компьютера»

Секрет древнейшего в мире «компьютера» раскрыли ученые
Назначение вычислительного устройства возрастом 2,2 тысячи лет, известного как Антикитерский механизм, раскрыли шотландские ученые из Университета Глазго. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.
Обломки этой машины в 1901 году нашли ныряльщики, которые обследовали затонувший римский корабль неподалеку от греческого острова Антикитера. На протяжении многих лет исследователи собирали воедино многочисленные фрагменты, чтобы выяснить, как и для каких целей он был создан. Воссозданный механизм оказался устройством размером с обувную коробку, внутри которой находились шестеренки, циферблаты и многочисленные надписи. Из-за этого его назвали первым в мире «компьютером».
По мнению исследователей, одна из частей аппарата представляла собой «календарное кольцо» и предназначалась для того, чтобы отслеживать смену дней в году. Кольцо сохранилось лишь частично, поэтому количество дней, которое оно отображало, оставалось неизвестным.
Команда шотландских ученых изучила механизм с помощью статистических методов, которые применяются для обнаружения слабых сигналов в астрономических наблюдениях. После этого были смоделированы отсутствующие части и детали прибора. Выяснилось, что в календарном диске было 354 или 355 отверстий. Это число соответствовало лунному календарю, которым в то время пользовались в Греции. Устройство также отображало движение Солнца, Луны и планет.
Согласно более ранней гипотезе, аппарат представлял собой механическую версию 365-дневного календаря Древнего Египта. Шотландские ученые уточнили и детализировали эту версию. Они также отметили, что создатели механизма были чрезвычайно умелыми мастерами и пользовались высокоточными вычислениями.
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