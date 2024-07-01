Илон Маск анонсировал выход новой версии ИИ Grok

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания xAI выпустит Grok 2 в конце нынешнего лета.

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Об этом он написал в соцсети X.

«Grok 2 <…> выйдет в августе,» — уточнил Маск.



До этого Маск анонсировал выход «особенной» Grok 3 к концу 2024 года. Он обратил внимание, что для обучения третьей версии используется 100 тысяч чипов Nvidia H100.

В марте принадлежащий основателю SpaceX и Neuralink, а также владельцу X (Twitter) Илону Маску стартап xAI опубликовал исходный код своей генеративной нейросети Grok.

Grok – это генеративный ИИ по типу ChatGPT от OpenAI, который Илон Маск позиционирует как саркастичную нейросеть с «чувством» юмора. Grok был создан под вдохновением сотрудников xAI от путеводителя из научно-фантастических романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Grok выгодно отличается от других генеративных ИИ тем, что получат доступ к информации в интернете в режиме реального времени. Датасетом для программы xAI служит соцсеть X.