Бенчмарк Geekbench раскрыл характеристики бюджетного Realme Note 60

Realme расширяет свою линейку смартфонов Note.

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Новое устройство под модельным номером RMX3933 появилось в Geekbench и сайте сертификации NBTC Таиланда, подтвердив свое название — Realme Note 60.

В Geekbench новинка набрала 432 балла в одноядерном тесте и 1341 балл в многоядерном тесте. Смартфон оснащен чипсетом Unisoc T612 с тактовой частотой 1.82 ГГц и графическим процессором Mali-G57. Устройство получит 6 ГБ оперативной памяти и работать на Android 14.

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Realme Note 60 также получил сертификаты NBTC, SIRIM, TÜV и BIS. Согласно TÜV, смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч (номинальная емкость — 4880 мАч).

Для сравнения, Realme Note 50 имел 6.74-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, чипсет Unisoc T612, батарею на 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт, 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронталку.