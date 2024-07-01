В Китае представили мини-ПК размером с компьютерную мышь

На китайском рынке появился новый миниатюрный компьютер Tianbao T-BOX PRO.

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Этот крохотный ПК имеет размеры 7.3 × 7.3 × 4.3 см и весит всего 200 г. Он оснащен 4-ядерным процессором Intel N100 со встроенной графикой UHD Graphics (24EU), что делает его подходящим для повседневных задач, но не для игр.

Tianbao T-BOX PRO может похвастаться 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800 и M.2 2242 накопителем. Можно выбрать лишь два варианта объема SSD: 512 ГБ или 1 ТБ, либо вовсе версию без SSD.

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Новинка оснащена активной системой охлаждения с одним вентилятором. Среди внешних интерфейсов есть USB-C, USB 3.2, USB 2.0, HDMI 2.0, 3.5 мм аудиоразъем и два сетевых порта. В комплекте идет адаптер питания мощностью 35 Вт.

Цены на Tianbao T-BOX PRO начинаются от $115 за версию без SSD. Модель 12/512 ГБ обойдется в $145, а топовая конфигурация с 1 ТБ SSD оценена в $173.