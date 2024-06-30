Китай отправит зонды для сбора образцов с астероида Камоалева и Марса

Китай в ближайшие четыре года запустит космические зонды к астероиду Камоалева и Марсу для сбора образцов грунта. Об этом сообщила газета China Daily.

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По сведениям издания, в мае 2025 года КНР планирует запустить аппарат "Тяньвэнь-2" к астероиду Камоалева, который расположен в 14,5 млн км от Земли. Данная миссия займет примерно 2,5 года. Одна из задач - узнать, следует ли считать этот квазиспутник нашей планеты осколком Луны.

Этот проект, как отмечается, должен определить и возможность добычи полезных ископаемых на астероидах. Согласно предварительной оценке, на некоторых из них имеются запасы минералов, стоимость которых составляет десятки квадриллионов долларов.

В 2028 году, как отмечается, Китай собирается запустить зонд "Тяньвэнь-3", который должен достигнуть Марса и собрать там образцы. Более того, ориентировочно в 2030 году будет начата миссия "Тяньвэнь-4", в ходе которой китайский аппарат отправится к Юпитеру и Урану.

Помимо практической составляющей эти программы, как отмечается, нацелены на изучение ранних этапов формирования Солнечной системы. Тем самым специалисты КНР также собираются сформулировать стратегию по защите Земли от рисков столкновения с астероидами.

Пекин активно разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, технологии, предназначенные для освоения околоземного и дальнего космического пространства. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.