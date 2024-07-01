В Германии нашли редкую обувь римского воина

В Германии нашли 2000-летние римские сандалии военного. Об этом сообщает Arkeonews.

© Bavarian State Office for the Conservation of Monuments

Артефакт нашли в римском военном лагере, который действовал в период между 60 и 130 годами нашей эры. Сандалии были покрыты толстым слоем заржавевшего металла. Они представляли собой калигу — прочную обувь с гвоздями на подошве. Сандалии были частью униформы солдат римских легионеров. Их носили во время маршей, а гвозди обеспечивали устойчивость при ходьбе и сцепление с грунтом при ходьбе по труднопроходимой местности.

До этого ученые находили гвозди от подобной обуви. Сандалии с остатками кожаной подошвы — редкость, особенно в Баварии.

Также в Баварии был найден средневековый протез руки со сложной конструкцией. Он был выполнен из нескольких видов металла. Предмет принадлежал мужчине в возрасте от 30 до 50 лет, у которого могли быть удалены все пальцы кроме большого. Ученые связывают его создание с участившимися между XV и XVII веками войнами, из-за которых многие люди потеряли конечности.