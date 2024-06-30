Эксперт рассказал, как ищут инопланетную жизнь

Эксперт Института прикладной астрономии РАН рассказал, существует ли жизнь на других планетах

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Астрономы не исключают возможности существования внеземных цивилизаций за пределами нашей планеты, но пока нет убедительных доказательств этой теории. Это подтверждает Николай Железнов, который работает в Институте прикладной астрономии РАН и специализируется в области физики и математики.

Существует научная программа SETI, направленная на поиск внеземных цивилизаций, однако на сегодняшний день нет данных, подтверждающих даже существование внеземной жизни, не говоря уже о разумных цивилизациях. Все встречаемые необычные явления требуют тщательного научного анализа и предпочтительно объясняются естественными процессами.

Железнов также отметил, что даже вероятность обнаружения микробов в ближайших космических пространствах Земли крайне мала, что подчёркивает сложность поиска жизни за пределами нашей планеты.