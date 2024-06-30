IT-эксперт дал совет, чтобы смартфон не тормозил

Основными причинами недостатка свободного места на смартфоне являются хранение фото и видео высокого разрешения, а также файлы, получаемые через мессенджеры. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на слова ведущего менеджера продукта RuStore Ивана Шаркова.

Шарков рекомендует изменять разрешение медиафайлов и регулярно удалять ненужные снимки, ролики и скриншоты. Кроме того, он предлагает использовать облачные хранилища для экономии памяти на устройстве. Настройка автоматического сохранения фото и видео в облаке позволяет удалять их с девайса, сохраняя при этом доступ к ним в любой момент с разных устройств.

Вторым источником заполнения памяти являются файлы, получаемые через мессенджеры. Многие пользователи не отключают функцию автозагрузки или вовсе не знают о ней, что приводит к накоплению ненужных данных. Для оптимизации хранилища и повышения производительности приложений и операционной системы рекомендуется регулярно очищать кеш приложений или полностью отключить автозагрузку файлов через настройки.

Кроме того, Шарков обратил внимание на то, что кеш в браузерах также занимает место в памяти. Он рекомендует пользователям периодически очищать историю за все время и настраивать автоматическую очистку кеша через определенные промежутки времени.

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Для экономии времени специалист рекомендует использовать приложения-клиннеры для очистки памяти на смартфоне. Эти программы анализируют данные на устройстве, выявляют крупные и редко используемые файлы, что помогает пользователям быстро обнаружить и удалить ненужные данные без необходимости вручную искать их.