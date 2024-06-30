Эксперт рассказал, как подготовить смартфон к утилизации

Перед утилизацией старого смартфона пользователю стоит озаботиться его подготовкой к этой процедуре. В частности, человек должен хорошо очистить память устройства, чтобы данные невозможно было восстановить. Подробнее о правилах утилизации смартфонов в интервью RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

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Шутов отметил, что первое и самое важное – это полное удаление всех данных с устройства. Простого удаления файлов недостаточно, так как они могут быть легко восстановлены. Рекомендуется использовать специальные программы, которые перезаписывают информацию на диске несколькими слоями случайных данных, делая ее восстановление невозможным. Для компьютеров можно воспользоваться утилитами, такими как DBAN или CCleaner, а для мобильных устройств – встроенными функциями полного сброса и шифрования.

Кроме того, Шутов обратил внимание на то, что аппаратное уничтожение данных также является надежным методом защиты. Для жестких дисков и других носителей информации может быть использовано физическое разрушение: разбивание или использование специализированных шредеров для электроники. Это гарантирует, что данные не будут восстановлены с помощью любых современных технологий.

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Наконец, после удаления всех данных необходимо утилизировать устройство в соответствии с экологическими нормами. Многие компании и организации предлагают программы по сбору и переработке старой электроники, обеспечивая экологически безопасную утилизацию. Такие программы предотвращают попадание вредных веществ, содержащихся в электронных устройствах, в окружающую среду.