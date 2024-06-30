Маск резко ответил на упрек сторонника Украины

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на упрек в предвзятости от пользователя социальной сети X, симпатизирующего Украине. Об этом бизнесмен написал на своей странице.

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Маск посмеялся над постом Демократической партии о «победе» Байдена на дебатах, оставив под публикацией комментарий «лол». В ответ один из пользователей, отметивший свой аккаунт флагами США, Украины и подписью «За Украину», обвинил бизнесмена в предвзятости.