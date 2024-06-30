WhatsApp* перестанет работать на более чем 40 разных моделей смартфонов

Популярный мессенджер WhatsApp* перестанет работать на нескольких устаревших смартфонах от разных производителей в 2024 году. Об этом сообщил портал GizChina.

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Так, приложение больше не будет поддерживаться на iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy S 19500, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9190, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy S4 Zoom и некоторых других моделях телефонов.

Соответствующее решение было принято разработчиками, чтобы сконцентрироваться на улучшении работы мессенджера на более современных гаджетах. Это позволит им обеспечить более приятный опыт для пользователей приложения, передает GizChina.

Недавно стало известно, что WhatsApp* планирует увеличить длительность голосовой записи для статуса. Раньше их продолжительность ограничивалась 30 секундами, а теперь — одной минутой.

Также у пользователей мессенджера появилась возможность редактировать стикеры и создавать собственные. Для этого разработчики ввели функцию удаления фона у изображения.

WhatsApp* представил еще одну новую функцию, благодаря которой пользователи могут вместе смотреть видео и слушать музыку во время демонстрации экрана в рамках видеозвонков.

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