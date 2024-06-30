Эксперт запретил проводить в жару пять манипуляций со смартфоном

В жаркую погоду необходимо быть особенно осторожным с использованием смартфона. Об этом, общаясь с агентством «Прайм», заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Он привел пять ошибок, которые пользователь не должен допускать при использовании смартфона в жару.

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При температуре воздуха 30 градусов и выше смартфоны могут нагреваться до 50–60 градусов, что может привести к повреждению внутренних компонентов, расслоению экрана и снижению производительности. Ультрафиолетовые лучи также могут привести к выцветанию матрицы дисплея и сделать ее менее яркой.

Кузьменко рекомендовал избегать использования неоригинальных аксессуаров и зарядных устройств, так как они могут вызывать перегрев аккумулятора, особенно в жаркую погоду или в закрытом салоне автомобиля. Он также советовал отключать Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если они не используются, и не играть в игры с высокой графикой, которые сильно нагружают процессор и графический ускоритель.

Чтобы защитить внутренние компоненты смартфона от перегрева на зарядке, эксперты рекомендуют убрать зарядное устройство в тень, закрыть все приложения и заблокировать экран. Также можно использовать сетевое зарядное устройство с меньшей силой тока и ограничить уровень заряда до 70–80%.

Самый простой способ охладить смартфон – меньше пользоваться им. Если это невозможно, включайте режим энергосбережения в настройках. Самый быстрый способ охладить смартфон – включить режим «В самолете».

В то же время Кузьменко категорически не рекомендует охлаждать гаджет в холодильнике, так как резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты.