Раскрыта тайна жертв древнего ритуала в городе Чичен-Ица

Ученые смогли раскрыть жуткую тайну древнего ритуала человеческого жертвоприношения майя в городе Чичен-Ица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты последних исследований.

Отмечается, что народ майя оставил после себя немало материальных свидетельств своей культуры и в тоже время тайн и загадок. Одной из них стал священный сенот - заполненный водой карстовый провал - в заброшенном еще до прихода европейцев городе Чичен-Ица. Из легенд было известно, что майянцы приносили на берегу сенота жертвы богу дождя Чаку - золото, серебро и, вероятно, людей.

Разузнать последнее решил американский дипломат и археолог-любитель Эдвард Томпсон, который в 1904-м году выкупил участок земли с колодцем, приобрел оборудование для подводных работ и приступил к изысканиям. Несколько недель спустя он нашел на дне сенота человеческие останки.

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В 1961 году колодец в Чичен-Ице обследовали специалисты мексиканского Национального института антропологии и истории и также нашли человеческие останки, а позже и массовое захоронение неподалеку.

Долгое время считалось, что в жертвы древние майя приносили женщин. В частности, о том свидетельствовали и архивные документы и летописи. Утверждалось, что правители города бросали в сенот девственниц знатного рода ради хорошего и урожайного года.

Однако позже ученые начали сомневаться в этой версии. Сначала археологи нашли на скелетах прижизненные травмы головы, а одной жертвы был сломан нос, что не вяжется с манерами даже майяской аристократии. Более того, три скелета были больше похожи на мужские.

И лишь недавно международная команда ученых изучила останки из могильника неподалеку от сенота и сделали вывод: все они принадлежали мальчикам, более того - близнецам и другим близким родственникам.

Из этого исследователи сделали вывод, что дети были специально отобраны по их близкому биологическому родству, а подтверждение нашли в одной из легенд майяского эпоса про богов-близнецов Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу, попавших к демонам в подземелье и убитых там. Ученые решили, что жрецы майя своим ритуалом в Чичен-Ице повторяли именно этот миф.