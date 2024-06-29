Представлен самый дешевый смартфон с 3D-экраном, для которого не нужны очки

Компания ZTE представила на китайском рынке смартфон Voyage 3D, который способен отображать 2D-контент в 3D-режиме без необходимости использования специальных очков. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Новинка получила 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Благодаря стереоскопической технологии Neovision 3D Anytime гаджет отслеживает движения глаз под углом до 60 градусов, создавая изображение с эффектом глубины. Причем для просмотра 3D-контента не потребуются стереоскопические очки.

За производительность ZTE Voyage 3D отвечает бюджетный чипсет Unisoc T760, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. В смартфоне также имеется основная камера с разрешением 50 Мп и 5-мегапиксельная селфи-камера.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Работает устройство под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MyOS 13.

Смартфон ZTE Voyage 3D уже доступен для покупки в Китае по цене 1499 юаней (около 17,3 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что новый смартфон Red Magic был признан самым мощным в мире еще до официального выхода.