В Китае представили сим-карту для умного дома

Китайская телекоммуникационная компания China Mobile выпустила сим-карту для устройств умного дома. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Устройство Super SIM получило идентификатор CC2560A и встроенное ядро RISC-V. Сим-карта представлена не для использования в смартфонах — ее будут применять в девайсах интернета вещей и умного дома.

Она имеет выделенное ядро RISC-V, работающее на частоте 120 мегагерц. По словам инженеров компании, Super SIM способна обеспечить в десять раз большую скорость передачи данных, чем обычная сим-карта. Кроме того, она имеет встроенное шифрование для защиты данных устройств от взлома. Сим-карта получила поддержку интерфейсов SWP, QSPI, SPI, I2C и UART для связи с различными радиомодулями.

Емкость новой сим-карты составляет 2,5 мегабайта, что примерно в 10 раз больше, чем у классических сим-карт. По словам представителей China Mobile, Super SIM можно использовать в электронных студенческих удостоверениях, цифровых автомобильных ключах, общественном транспорте. Стоимость устройства не раскрывается.

В феврале немецкая компания Deutsche Telekom выпустила сим-карту rSIM, на которую можно записать несколько тарифов связи. В первую очередь она предназначена для устройств интернета вещей.