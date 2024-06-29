NASA и Boeing приняли решение отложить возвращение Starliner

NASA объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на «пару недель».

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Об этом, как информирует РИА Новости, заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Стив Стич.

По его словам, в компании пока не определили точную дату возвращения Starliner.

«Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полёта», — сказал Стич.



Ранее возвращение корабля Starliner с орбиты было отложено на неопределённый срок.

Также в Daily Mail писали, что Boeing ждёт удар, если NASA придётся спасать экипаж Starliner.