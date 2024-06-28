Извержения вулканов в Исландии могут продолжаться десятилетиями

Начавшиеся в 2021 году извержения исландских вулканов могут закончиться не скоро: ученые заявили, что новая эра извержений на исландском полуострове Рейкьянес может длиться годами и десятилетиями. Выяснить это удалось с помощью сейсмической томографии и исследования образцов лавы. Работа опубликована в журнале Terra Nova.

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С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошла серия из восьми извержений вулканов. В этом регионе проживает 70% населения Исландии, расположен единственный международный аэропорт страны и несколько геотермальных станций, которые обеспечивают огромное количество людей горячей водой и электричеством. Из-за извержений правительство вынуждено эвакуировать туристов и посетителей геотермального курорта Голубая лагуна.

Повышенная вулканическая активность характерна для Исландии. Страна расположена на границе тектонических плит, дрейф которых может провоцировать извержения. Однако вот уже 800 лет вулканы на полуострове Рейкьянес были в состоянии покоя. Однако ученым известно, что последняя эра извержений в этом регионе продолжалась столетиями. Из-за этого исследователи предположили, что сейчас в регионе только начинается новая эра извержений.

На протяжении последних трех лет международная группа ученых наблюдала за вулканами полуострова. Исследователи анализировали изображения сейсмической томографии (этот метод используют для обнаружения новых месторождений нефти и газа, изучения тонкой геологической структуры между скважинами, рудных залежей) и состав образцов лавы.

Полуостров состоит из восьми вулканически активных участков, поэтому, чтобы ответить на вопрос, сколько будут длиться извержения, ученым нужно понять, существует ли общий источник магмы или есть лишь несколько независимых друг от друга. Проанализировав образцы лавы из двух разных вулканов ученые определили, что источник у них был один. Это можно понять по пропорциям микроэлементов. Изображения сейсмической томографии показали, что резервуар с лавой находится на глубине 8,8 до 12 километров. Этот источник, отмечают ученые, пополняется за счет плавления горных пород, которые находятся глубже в мантии. Из-за этого исландские извержения могут длиться десятилетиями. Во время них на поверхность земли будет вытекать огромное количество магмы.

Эта работа подтверждает, что в Исландии начался период постоянных извержений. Однако ученые точно не знаю, сколько времени будет проходить между ними и как долго это будет продолжаться.