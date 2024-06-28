Под руинами древней церкви сделали неожиданную находку

Археологи из Австрии обнаружили старинную шкатулку руинами древней церкви. Об этом пишет Miami Herald.

Раскопки заброшенного поселения на вершине холма в муниципалитете Иршен, недалеко от Иннсбрука, начались в 2016 году. Люди жили там в период примерно с 300 по 610 год, а затем он был заброшен. Археологи нашли там остатки несколько жилищ, храмов и множество других артефактов. В 2022 году исследователи наткнулись на руины раннехристианской церкви. Под алтарем они обнаружили небольшой мраморный саркофаг, а в нем — фрагменты шкатулки из слоновой кости и кусочки дерева. Их возраст оценили примерно в полторы тысячи лет.

Неожиданная находка оказалась реликварием, в которых обычно хранили мощи святых или другие ценные религиозные артефакты. Обычно подобные артефакты забирают в первую очередь, если церковь по какой-то причине приходится оставить. Однако этот реликварий, или, как их еще называют, ковчег или дароносицу, не взяли.

По мнению специалистов, рекликварий был сломан еще в период существования поселения. На фрагментах из слоновой кости археологи обнаружили несколько знакомых библейских сцен, а также несколько «очень необычных и ранее неизвестных» изображений.

«Предположительно, ковчег также считался священным. Нам известно около 40 подобных шкатулок из слоновой кости по всему миру, и, насколько я знаю, последний раз такую шкатулку находили во время раскопок около 100 лет назад», — сказал ведущий археолог раскопок Джеральд Грабхерр.



Обнаружив хрупкий артефакт, археологи перевезли шкатулку из слоновой кости в лабораторию для двухлетнего процесса консервации. Это заняло столько времени, потому что слоновая кость много лет пролежала в условиях высокой влажности, а при резкой просушке могла рассыпаться. Однако ученым удалось сохранить находку в целости.

Ранее археологи из Испании нашли самое старое жидкое вино в урне с человеческими костями. Археологи оценивают его возраст примерно в 2000 лет.