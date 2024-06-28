В России на кладбище XVII века обнаружили вставные зубы из Европы

Археологи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили изготовленные в Европе вставные зубы на кладбище XVII века. Об этом сообщает журнал «Родина».

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Сотрудники кафедры археологии во время раскопок на территории Богородице-Алексиевского монастыря в Томске нашли место захоронения. Найденные в них подобия подземных склепов говорят о том, что кладбище служило последним пристанищем для высокого сословия: дворян, зажиточных горожан и влиятельных торговцев.

На месте ученые нашли вставные челюсти с фарфоровыми зубами, которые датируются концом XIX — началом ХХ века. По словам заведующего Музеем истории, археологии и этнографии Сибири Ильи Коробейникова, в те времена в Российской империи такие не изготавливались. Тогда челюсти содержали в себе натуральный материал, чаще всего — зубы мертвецов. Находка означает, что человек изготовил вставные зубы Европе. Причем не за одну, а за несколько поездок и огромную сумму денег, уточнили собеседники издания. Соответственно, челюсти принадлежали богачу, который несколько раз путешествовал из Сибири в одну из европейских стран.

Еще одной интересной находкой на монастырском кладбище стали пластиковые расчески.

В конце мая сообщалось, что археологи нашли в Великом Новгороде древние реликвии.