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Археологи нашли захоронения XVIII века до нашей эры в Самарской области

Старший научный сотрудник агентства по сохранению историко-культурного наследия Самарской области «Наследие» Александр Попов рассказал об обнаружении в регионе захоронений XVIII века д.н.э.

В Самарской области нашли захоронения XVIII века до нашей эры
© globallookpress.com

Захоронения нашли в середине июня в селе Кошки в ходе раскопок семи курганов площадью 6,2 тыс. кв. м, заявил эксперт в беседе с sovainfo.ru.

По словам специалиста, находки относятся к срубной культуре бронзового века.

Эта общность получила такое название по типу погребения.

В настоящее время археологи завершили обследование пяти курганов, остались два, среди которых самый большой объект.

Ранее сообщалось, что студенты ТюмГУ обнаружили артефакты при раскопках городища в Курганской области.

Наука и техника
Александр Попов