В США предупредили о приближении российского спутника к иностранному

Российский спутник-инспектор «Луч-5Х» совершил 23 июня на околоземной орбите большой маневр, теперь он может направляться к западному телекоммуникационному космическому аппарату Intelsat 1002. Об этом со ссылкой на данные американской компании Slingshot Aerospace, занимающейся созданием программного обеспечения, рассказывает SpaceNews.

Как заявила вице-президент компании по стратегии и политике Одри Шаффер, в Slingshot Aerospace следили за российским аппаратом «с момента его запуска в марте 2023 года, и наши алгоритмы машинного обучения предсказали его следующий шаг». В компании предупредили, что следующий маневр «Луч-5Х», который позволит ему приблизиться к Intelsat 1002, состоится 28 июня.

Ранее гендиректор Slingshot Aerospace по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и информации Дилан Кинслер сообщил изданию Defense One, что Управление перспективных исследований и разработок Минобороны США доверило компании отслеживание перемещений всех иностранных спутников, включая российские разведывательные аппараты.

Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур в Казахстане 13 марта 2023 года.