Как древние люди защищались от ходячих мертвецов

Суеверия о мертвецах, поднимающихся из могил, появились тысячи лет назад — как и желание защититься от них. Портал history.com рассказал, как древние люди оберегали себя от мстительных мертвецов.

© Unsplash

Захоронение под камнями

Древние греки боялись, что похороненное тело может выбраться из-под земли в виде мстительного мертвеца, и причинить вред живым. По мнению археологов, именно это они пытались предотвратить, закапывая мертвых под тяжелыми объектами. Например, камнями и большими булыжниками.

Стальные стержни

Средневековые европейцы тоже опасались ходячих мертвецов. Суеверия о вампирах разнились от региона к региону, поэтому жители разных земель практиковали собственные ритуалы для защиты от мертвых. Например, в древнем болгарском городе Перперикон археологи нашли останки человека XII века, в чью грудь вонзили стальной стержень. Аналогичные находки сделали и в другом городе, но там тела датировались XIV веком.

Кирпич во рту

Истории о вампирах и прочей нежити, вероятно, помогали людям объяснить вспышки болезней. По мнению ученых, проведение ритуалов над телами тех, кто были жертвами определенного недуга, не позволяли мертвецам подняться на ноги и заразить живых. К такому выводу специалисты пришли из-за тела женщины XVI века, которую похоронили с кирпичом во рту.

Серп на шее

Еще один исторический обряд от злых мертвецов — это похороны с серпом на шее. Есть теория, что так люди готовили своего рода ловушку: если бы мертвец действительно вернулся к жизни, то сам лишил бы себя головы из-за серпа. В Польше археологи нашли останки четырех человек, похороненных таким образом — их могилы датируются XVI-XVII веками.

Замок на ноге

Наконец, там же, в Польше, одна из женщин, похороненных с серпом на шее, также была «защищена» еще одним ритуалом — замком, привязанным к большому пальцу ноги. А рядом с ее могилой был похоронен ребенок, которого не только приковали замком, но и положили лицом вниз. Вероятно, замки были попыткой «запереть» мертвых под землей.