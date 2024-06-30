В Госдуме назвали замедление YouTube реалистичной альтернативой блокировки

Вариант с замедлением скорости работы YouTube в России кажется более реалистичным, чем полная блокировка сервиса. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

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«Отлично сегодня подискутировали с экспертами РОЦИТ о судьбе YouTube. Сразу скажу, что пока нет ответа на самый популярный вопрос: «Когда его уже заблокируют?». К тому же, скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру – замедление скорости доступа. И тут есть нюансы», – написал депутат.



По словам Горелкина, законопроект о запрете рекламы на заблокированных в стране ресурсах затронет YouTube даже в случае замедления скорости. Блогеры должны быть осведомлены об этом, так как у YouTube есть шанс присоединиться к списку «социальных сетей со звездочкой».

«Законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, который мы с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы, затронет YouTube даже в случае замедления скорости. Это значит, что рекламные ролики, которые сейчас активно продумывают российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, оказываются вне закона», – добавил он.



Вместе с тем Горелкин добавил, что ФАС не планирует заставлять блогеров убирать рекламные публикации, которые были размещены до момента начала закона в силе. Пока, по его словам, данная мера коснется только запрещенные в РФ сервисы корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена).