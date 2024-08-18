Шифры, которые изменили историю мира

Человечество издревле пользуется шифрами для того, чтобы скрывать политические секреты, военные приказы и даже любовные письма. И методы, при помощи которых мы скрываем сообщения, из года в год становятся все более продвинутыми. Портал history.com рассказал о легендарных шифрах, которые изменили мир.

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Скитала

Спартанцы пользовались сравнительно простым, но эффективным способом шифрования сообщений — скиталами. По сути, они представляли собой деревянные стержни, на которые наматывались лоскуты пергамента с текстом. В развернутом виде сообщение на пергаменте не читается, но если намотать его на скиталу, то оно приобретает изначальный вид.

Шифр Цезаря

Легендарный римский император Гай Юлий Цезарь пользовался этим шифром в переписке со своими друзьями в Риме, когда сам был еще генералом. Шифр Цезаря построен на методе подстановки: он сдвигает каждую букву сообщения на определенное количество шагов. По свидетельствам современников, он так любил разные методы шифрования, что позже римский филолог Марк Валерий Проб якобы выпустил целую книгу о них.

Масонский шифр

Вольные каменщики XVIII века использовали особый шифр, чтобы защищать свою переписку от любопытных глаз. Вместо того, чтобы переставлять буквы, они помещали их в сетку, после чего использовали углы, образованные линиями, и точки, чтобы с их помощью представить букву. Иногда этот шифр также называют «наполеоновским» или «крестики-нолики».

Великий шифр Луи XIV

Творение Антуана и Бонавентура Россиньоля, при помощи которого король Франции Луи XIV шифровал чувствительную политическую переписку. Шифр получил свое название благодаря надежности — его не могли взломать на протяжении 200 лет. Если предыдущие шифры использовали 26 символов, по числу букв в алфавите, то Великий шифр задействовал 587 уникальных символов. И означали они не отдельные буквы, а слоги.

«Энигма»

Машина «Энигма» была одним из самых грозных орудий в арсенале немецкой армии во времена Второй мировой. Изобретение Артура Шербиуса изначально использовалось для шифровки коммерческой информации, но затем использовалось и в военных целях. Машина была портативной, быстрой и, по большей части, автоматизированной. Союзникам потребовалось много лет, чтобы разгадать механизмы шифра.