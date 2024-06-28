Xiaomi подтвердила скорый выпуск недорого Ultra-флагмана Redmi

Xiaomi официально подтвердила выпуск нового смартфона Redmi K70 Ultra. Глава подразделения Redmi Ван Тэн Томас заявил, что новинка получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68, сообщает портал GizmoChina.

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Наличие такой защиты означает, что Redmi K70 Ultra получит уровень водонепроницаемости, который позволит устройству находиться на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут. Такая функция сделает устройство идеальным выбором для любителей летних путешествий, считает представитель компании.

Redmi K70 Ultra ранее был зарегистрирован в базе данных IMEI под номером 2407FRK8EC, что указывает на скорый выход устройства. Новинке приписывают OLED-экран с разрешением 1,5K, а также флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+ с оперативной памятью LPDDR5X до 24 ГБ и накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

Смартфон также получит аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Презентация Redmi K70 Ultra ожидается в Китае в июле текущего года. На глобальном рынке гаджет может появиться под другим названием.