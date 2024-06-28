Vivo представила планшет Pad 3 с мощным процессором

Компания Vivo анонсировала в Китае свой новый планшет под названием Vivo Pad 3. Новинка обладает хорошими характеристиками за свою цену.

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Характеристики

Vivo Pad 3 заключён в металлический корпус, и оснащён 12,05-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8К, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

Планшет работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SoC в тандеме с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 44 Вт через порт USB-C. Для охлаждения используется система охлаждения 3D VC.

Также устройство получило основную камеру на 8 Мп, селфи-камеру на 5 Мп и систему из шести динамиков. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и порт USB 3.2 Gen 1. Vivo Pad 3 работает под управлением OriginOS 4 на базе Android 14. Толщина девайса составляет 6,57 мм, вес – 589,2 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

Vivo Pad 3 уже доступен в Китае. Планшет поставляется в трёх цветовых вариантах: Spring Tide Blue, Thin Purple и Cold Star Gray.

Цена: