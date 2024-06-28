Для YouTube представили пять новых функций

Видеохостинг YouTube представил пять новых функций, которые предназначены для улучшения пользовательского опыта. Об этом сообщается в блоге разработчиков.

© Газета.Ru

Одним из ключевых нововведений стала функция Jump Ahead, которая позволяет автоматически перематывать видео на наиболее интересные моменты, основываясь на анализе поведения зрителей с помощью ИИ-алгоритмов. Однако, эта функция доступна только для пользователей с платной подпиской.

Jump Ahead позволяет быстро перейти к наиболее просматриваемым фрагментам видео или пропустить часто пропускаемые моменты. На данный момент функция доступна только для американских подписчиков Premium на устройствах на базе Android.

Еще одним обновлением стал режим «Картинка в картинке» для коротких роликов Shorts, который позволяет сворачивать приложение, оставляя плавающее окно с видео поверх других приложений. В экспериментальном режиме также запущены функции Smart Downloads, которая автоматически подбирает и сохраняет короткие видео для офлайн-просмотра, и Ask, позволяющая взаимодействовать с чат-ботом для получения рекомендаций по роликам.