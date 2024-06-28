Ученые оценили интенсивность космических «бомбардировок» на Марсе

Метеориты падают на поверхность Марса гораздо чаще, чем принято считать, заявили ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. В ходе исследования они проанализировали данные аппарата Mars InSight.

© NASA

Результаты научной работы гласят, что каждый год в Красную планету врезаются от 280 до 360 метеоритов, образуя ударные кратеры диаметром более восьми метров. Этот показатель оказался в пять раз выше, чем оценки, основанные на орбитальных снимках.

На аппарате InSight был установлен сейсмометр. Его данные изменили представления ученых о Марсе. Раньше он считался «мертвой» планетой. Но благодаря InSight стало известно, что на Марсе есть сейсмическая активность и регулярно происходят «марсотрясения».

Исследования показали, некоторые подземные толчки связаны с ударами метеоритов. Их можно определить по специфическому акустическому сигналу, который возникает при вхождении метеоритов в атмосферу Марса. Проанализировав данные, команда ученых выявила 80 марсотрясений, вызванных падением метеоритов.

Известно, что на Землю падает до 17 тысяч метеоритов в год. Но подавляющее большинство сгорает в атмосфере. У Марса же атмосфера гораздо более тонкая и разреженная, поэтому космические камни долетают до поверхности. Новые данные не только важны для понимания истории Марса, но и дают ценную информацию, которая поможет подготовиться к исследованию Красной планеты человеком, сообщает Nature Astronomy.