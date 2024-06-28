Galaxy S25 Ultra будет похож на взрывоопасный смартфон Samsung

Инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) две утечки касаемо предстоящего флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra.

© Samsung

Согласно источнику, новинка будет иметь корпус с закругленными углами, чем будет напоминать скандальный Galaxy Note7, что обеспечит более комфортное использование. Этот смартфон был представлен в 2016 году и вскоре был отозван из-за нестабильной работы устройства, приводящей к его возгоранию и взрыву.

Также инсайдер рассказал, что новый Galaxy S25 Ultra станет одним из самых тонких смартфонов в линейке Galaxy Ultra. Так, толщина корпуса устройства составит 8,4 мм, тогда как толщина в S21, 22 и 23 Ultra составляла 8,9 мм, а в Galaxy S24 Ultra — 8,6 мм.

© X/UniverseIce

Предполагается, что презентация флагманских моделей Samsung Galaxy S25 пройдет в конце 2024 или в начале 2025 года. По слухам, Samsung откажется от использования чипов Qualcomm Snapdragon и вместо этого выберет флагманское решение от MediaTek. Это будет первый случай, когда Samsung установит в свои флагманские смартфоны чип тайваньской компании.