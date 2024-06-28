Открыты свидетельства ускоренного образования кратеров на Марсе

Международный коллектив планетологов открыл в сейсмических данных, собранных американской посадочной платформой InSight, что частота образования кратеров на Марсе могла вырасти в последние несколько десятилетий от 2 до 10 раз по сравнению с прошлыми геологическими эпохами. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Science Advances.

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"Проведенные нами сейсмические наблюдения за образованием кратеров на Марсе говорят о том, что частота их образования может быть значительно выше, чем на это указывает анализ спутниковых снимков поверхности планеты. Разница между этими оценками составляет от двух до десяти раз в зависимости от диаметра кратеров. Подобное учащение образования кратеров потенциально свидетельствует о том, что частота падений астероидов и метеоритов на Марс значительно увеличилась", - пишут исследователи.



К такому выводу пришел научный коллектив под руководством Брюса Банердта, научного руководителя миссии InSight в НАСА, которая на протяжении трех лет наблюдала за марсотрясениями до прекращения работы этой посадочной платформы в декабре 2022 года в результате пылевой бури и накопления песка на ее солнечных батареях. Многие из зафиксированных InSight колебаний поверхности Марса, как недавно обнаружили ученые, были порождены падениями астероидов и метеоритов.

Банердт и его коллеги воспользовались этим для оценки того, как часто происходят подобные катаклизмы. Для этого ученые изучили снимки поверхности Марса, полученные камерой CTX на борту зонда MRO в промежутке между 2006 и 2021 годами, подсчитали число новых кратеров и сопоставили их количество с тем, как часто сейсмометр миссии InSight фиксировал падения астероидов.

Когда планетологи сопоставили эти оценки, они обнаружили, что частота образования кратеров на Марсе в последние годы сильно превышает этот показатель для предыдущего десятилетия, а также прошлых геологических эпох. В частности, небольшие кратеры диаметром до 10 м формируются на порядок чаще в текущие годы, тогда как крупные следы падения астероидов, чьи размеры превышают 100 м, начали возникать вдвое чаще.

Ученые предполагают, что учащение образования кратеров может быть связано с тем, что в ближайших окрестностях Марса недавно мог разрушиться крупный астероид, чьи обломки сейчас периодически падают на четвертую планету Солнечной системы. В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что InSight с разрывом всего в 97 дней зафиксировал толчки, порожденные образованием сразу двух крупных кратеров, чей диаметр превышает 100 м. Последующие наблюдения и замеры покажут, так ли это на самом деле, подытожили планетологи.

О миссии InSight

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года для поисков марсотрясений и изучения внутренней структуры планеты. Уже в первые полгода работы он зафиксировал несколько сотен марсотрясений, что помогло ученым определить размеры ядра Марса, а также его коры и мантии, а также выявить возможные следы наличия жидкой магмы в мантии четвертой планеты Солнечной системы.