Создан титан-сапфировый лазер размером с микросхему

Исследователи из Стэнфордского университета совершили прорыв в области лазерных технологий, создав миниатюрную версию титан-сапфирового (Ti:sapphire) лазера. Этот лазер размерами меньше монеты ученые назвали "переломным моментом".

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Традиционно Ti:sapphire лазеры громоздки, дороги (сотни тысяч долларов) и требуют дополнительных мощных лазеров для работы. Это ограничивает их доступность и применение в различных областях. Новый стэнфордский лазер в 10 000 раз меньше и в 1 000 раз дешевле своих обычных аналогов. Такая миниатюризация достигается за счет размещения тонкого слоя титан-сапфира на платформе из диоксида кремния и вытравливания сложных световодных узоров.

© Yang et al., Nature

Это достижение способно произвести прорыв в различных областях: квантовые вычисления, нейронаука и даже офтальмология, отмечают разработчики

В настоящее время исследовательская группа сосредоточена на доработке конструкции и изучении методов массового производства.