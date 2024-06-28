ZTE представила смартфон, конвертирующий контент в 3D в реальном времени

Компания ZTE представила свой новый смартфон ZTE Voyage 3D. По словам компании, новинка является первым в мире смартфонов с AI bare-eye 3D. Устройство оснащено 3D-дисплеем, который преобразует 2D-контент в 3D в реальном времени.

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Особенности

С Voyage 3D ZTE представляет смартфон среднего класса, который выделяется среди большинства конкурентов своим 3D-дисплеем. Так называемый «Neovision 3D Anytime Display» использует отслеживание глаз, чтобы обеспечить убедительный 3D-эффект, даже если дисплей не просматривается спереди – это должно обеспечить поле зрения в 60°.

Кроме того, аппарат оснащён специальной физической кнопкой, с помощью которой можно открыть определенное приложение одним щелчком мыши, и имеет специальную «область просмотра 3D». Поскольку 3D-контента практически нет, ZTE предлагает искусственный интеллект, который позволяет в реальном времени конвертировать изображения, видео и игры из 2D в 3D.

Характеристики

Если не считать всех 3D-функций, Voyager 3D представляет собой стандартный смартфон среднего класса. Устройство оснащено 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора Unisoc T760 в тандеме с GPU Mali-G52, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, смартфон обладает двойной основной камерой (50+2 Мп), селфи-камерой на 5 Мп, и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Поддерживается зарядка мощностью до 33 Вт.

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт(нано + нано), Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, наличие USB Type-Cи дактилоскопического сканера на боковой грани. Смартфон по-прежнему поставляется с MyOS 13 на базе Android 13. Размеры: 163,5×75×8,5 мм, вес – 190 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

ZTE Voyage 3D уже доступен в Китае. Устройство поставляется в цвете Star Black по цене 1499 юаней ($206).