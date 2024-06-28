OnePlus анонсировала флагманский смартфон Ace 3 Pro

На мероприятии в Китае компания OnePlus анонсировала флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro. Новинка представляет собой улучшенную версию обычного Ace 3, выпущенного на глобальном рынке как OnePlus 12R. Аппарат базируется на Snapdragon 8 Gen 3, имеет до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

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Дисплей и дизайн

OnePlus Ace 3 Pro оснащён 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем BOE S1 с разрешением 2780×1264 пикселей (450 ppi) и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость достигает 4500 нит. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3. Рамка смартфона изготовлена из авиационного алюминия. Тыльная панель выполнена в нескольких вариантах: стекло, имитация кожи и керамика.

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Аппаратная основа

Новинка работает на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 750. В топовой версии устройство имеет до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0. Есть обновлённая пассивная система охлаждения с площадью рассеивания тепла VC 9126 мм². По данным OnePlus, это в значительной степени означает улучшение охлаждения на 36% и улучшение теплопроводности на 70%, по сравнению с OnePlus Ace 2 Pro.

Гаджет оснащён аккумулятором ёмкостью 6100 мАч с технологией Glacier Battery, разработанной совместно с CATL. Его и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. От 0 до 100% смартфон зарядится за 36 минут. Как утверждает производитель, даже спустя 4 года использования АКБ сохраняет не менее 80% изначальной ёмкости.

Камеры

Основная камера тройная:

50 Мп главный модуль Sony LYT-800 (f/1.8, PDAF, 24 мм, OIS, 6 линз);

8 Мп ультраширокоугольный объектив (f/2.2, 16 мм, угол захвата 112°, 5 линз);

2 Мп макро-объектив (f/2.4, 22 мм, макро 4 см, 3 линзы).

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (f/2.4).

Прочее

OnePlus Ace 3 Pro получил фирменный переключатель Alert Slider, мощный вибромотор, ультратонкий оптический сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с поддержкой Dolby Vision.

Также есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP65. В качестве ОС используется ColorOS 14.1 на базе Android 14. Размеры новинки составляют 163,30×75,27 8,85/8,95/8,69 мм (стекло/кожа/керамика), а вес – 212/207/225 грамм соответственно.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи OnePlus Ace 3 Pro в Китае стартуют с 3 июля. Смартфон доступен в трёх цветовых вариантах: Porcelain White, Green Field и Titanium Sky.

Цены: