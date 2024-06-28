В России разрабатывают цифровой двойник серийного убийцы

В России начали создавать программу с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которая будет способна давать прогноз по месту и времени очередного серийного убийства. Ее разработчиками являются специалисты Московского института электронной техники (МИЭТ), передают «Известия».

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Новая разработка позволит предугадать убийства на основе информации о предыдущих преступлениях с похожим почерком, а также за счет изучения раскрытых ранее дел подобного рода из архива, указали в вузе. По словам директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ Льва Бертовского, работа в этом направлении уже ведется. Сейчас специалисты составляют техническое задание, также идет апробация отдельных элементов. Нейросеть под эту задачу уже пишут, отметил эксперт.

«Как только мы получим финансирование, то сможем задействовать Следственный комитет, Верховный суд и другие органы», - заявил собеседник.



Ранее сообщалось о запуске в работу первого отечественного высокоточного сверхпроводникового квантового процессора в России. Разработчиками выступают специалисты из научно-образовательного центра (НОЦ) «Функциональные микро/наносистемы».