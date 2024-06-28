Причиной гибели последних мамонтов оказалась загадочная катастрофа

Последняя сохранившаяся на Земле популяция мамонтов погибла в результате «случайного и внезапного» загадочного события. К такому выводу пришли ученые из Центра палеогенетики в Стокгольме (Швеция).

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Примерно 300 – 10 тысяч лет назад шерстистые мамонты населяли обширные территории Европы, Азии и Северной Америки. Но с окончанием ледникового периода арктическая тундра, где они добывали пищу, исчезла. Это привело к вымиранию гигантских животных.

В то время небольшая группа мамонтов пересекла льды на северо-западном побережье Сибири и поселилась на острове Врангеля. Около 10 тысяч лет назад ледяной «мост» растаял, и они оказались отрезаны от окружающего мира. Эти мамонты, ставшие последними на Земле, прожили в уединении еще около 6 тысяч лет.

«Прародителями» этой популяции стали всего восемь животных. Считалось, что они подвергались инбриндингу (близкородственному скрещиванию), и это привело в конечном итоге к их полному вымиранию.

Новое исследование опровергло данное предположение. Ученые проанализировали образцы ДНК 21 мамонта – 14 с острова и семи с материковой популяции. Результаты показали, что численность мамонтов с острова Врангеля выросла с восьми до 300 особей. У них действительно наблюдались признаки инбриндинга и низкого генетического разнообразия, но мутации были лишь умеренно опасными. Чрезвычайно вредные мутации не закреплялись в популяции, поскольку их носители были нежизнеспособны и не оставляли потомства.

Ученые пришли к выводу, что популяция мамонтов на острове Врангеля являлась стабильной на протяжении нескольких тысяч лет. Инбриндинг не был причиной их вымирания. Предположительно, мамонты исчезли внезапно из-за некоего катастрофического события. Возможно, если бы оно не случилось, они дожили бы и до наших дней, сообщает Cell.

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы установить, что могло произойти с мамонтами. Они планируют проанализировать окаменелости с острова Врангеля.

Ранее палеогенетики изучили ДНК древнейших чукотских мамонтов. Они жили 600-700 тысяч лет назад.