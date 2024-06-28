NASA выпустило видео с путешествием через “Столпы Творения”

NASA выпустило визуализацию, демонстрирующую Столпы Творения, одну из самых знаковых космических структур в туманности Орла. Это путешествие по мерцающим башням пыли и газа туманности объединяет данные космических телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб".

В 2,5-минутном видеоролике Столбы показаны в видимом свете, как их наблюдал Хаббл, и в инфракрасном свете, снятом Уэббом. Такой контраст позволяет зрителям оценить различные перспективы, которые обеспечивает каждый телескоп, выделяя такие детали, как вкрапления звезд и сложные пылевые образования, пишут СМИ.

Команда NASA под руководством Фрэнка Саммерса создала эту визуализацию, чтобы лучше понять, как эти небесные объекты выглядят в различных диапазонах длин волн.

Столпы Творения, простирающиеся на 4-5 световых лет, свидетельствуют о продолжающихся процессах звездообразования в туманности Орла, расположенной на расстоянии 7 000 световых лет в созвездии Змеи.