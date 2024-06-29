Астрономы рассказали о сюрпризах из космоса в июле

В начале июля, а именно 5 июля, Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца. На языке ученых - в афелии: расстояние до светила 152 093 251 км, а видимый диаметр Солнца - наименьший в году (31 угловая минута и 31 угловая секунда).

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Как рассказали в Московском планетарии, весь месяц высока вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе. Такие облака - самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах 70-95 км. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Зрелище очень красивое не только с Земли: наши космонавты делают и потрясающие снимки с МКС.

По утверждению астрономов, в июле с большой эффективностью можно наблюдать за Солнцем: и за пятнами, и за другими образованиями. Почему? Это один из самых благоприятных для наблюдения периодов в году. Причем не только в телескоп или бинокль, но и невооруженным глазом. Естественно, соблюдая все правила безопасности.

Какие планеты можно видеть на июльском небосводе? После полуночи: Сатурн в созвездии Водолей, Уран в созвездии Телец, Нептун в созвездии Рыбы. По утрам: Марс в созвездиях Овен и Телец, Юпитер в созвездии Телец.

А вот Венера, оказывается, не видна. Специалисты Московского планетария поясняют: в июле Венера проходит на вечернем небе очень близко к Солнцу, скрываясь в его лучах низко у северо-западного горизонта.

А еще с 12 июля по 23 августа земляне увидят метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Его пик придется в ночь на 31 июля: ожидается до 25 метеоров в час.