Эксперт рассказала, как спасти свой смартфон при утоплении

Дождливое лето, выезд на рыбалку, отдых на море и другая близость с водоемами и источниками воды может стать причиной неожиданных проблем для владельцев смартфонов.

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Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, как спасти свой гаджет, если в него попадет влага.

«Если смартфон оказался под водой, необходимо действовать немедленно. Сначала нужно выключить устройство и не пытаться его включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем нужно удалить лишнюю воду с поверхности мягкой тряпкой или бумажным полотенцем», — сказала Голицына.



Если модель телефона позволяет извлечь батарею, это нужно сделать как можно скорее. Также рекомендуется достать SIM-карту. Эти компоненты необходимо просушивать отдельно.

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Не следует использовать фен или другие нагревательные устройства для ускорения процесса сушки, так как это может привести к повреждению электроники внутри смартфона. Оставлять телефон под прямыми солнечными лучами также не рекомендуется. Высокие температуры могут навредить устройству и нанести ему больший вред, чем влага.

«После того как смартфон визуально высохнет, следует оставить его на несколько часов или даже суток для окончательного высыхания. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность», — добавила эксперт.



Если после проведенных мероприятий смартфон не включается или работает нестабильно, рекомендуется обратиться к профессиональным специалистам сервисных центров, которые могут провести более глубокий анализ и ремонт устройства. Важно помнить, что чем быстрее будут предприняты действия по сушке смартфона, тем больше шансов на его спасение и сохранение работоспособности.