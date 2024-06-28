Российские ученые первыми в мире расшифруют геном морских животных

Московские генетики провели исследования крови представителей арктической фауны, которые содержатся в Центре коллективного пользования "Приморский океанариум", сообщает пресс-служба научно-образовательного комплекса.

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Специалисты ООО "Биотек кампус" в течение трех дней выделяли РНК и геномную ДНК для секвенирования генома морских животых - то есть чтения информации, закодированной в последовательности нуклеотидов молекулы ДНК. Исследования проводят в рамках реализации федеральной программы "Развитие генетических технологий".

Ученые "Биотек кампус" поставили себе масштабную и амбициозную задачу по изучению геномов животных, обитающих за Северным полярным кругом. Это должно послужить сохранению биоразнообразия арктической фауны.

Московские биотехнологи приехали во Владивосток, стремясь добиться высокого качества результатов эксперимента. Для исследований применяется метод нанопорового секвенирования, при котором молекула крови перемещается через биологическую нанопору. В процессе ее движения регистрируются изменения в окружающем электрическом поле. Для получения нужного результата необходимо максимально щадящее выделение геномной ДНК, чтобы она не рвалась на мелкие фрагменты, как часто происходит при транспортировке материала. Поэтому выделение ДНК проводят сразу после сбора биообразцов.

По словам заместителя генерального директора компании "Биотек кампус" Евгения Климука, Приморский океанариум стал идеальной базой для исследований. Там достаточно данных наблюдений за животными и хорошее оснащение лабораторий.

- Морские млекопитающие Арктики впервые станут объектом генетических исследований. Около семи лет назад американские генетики расшифровали геном белого медведя. Они достигли хорошего результата, но "чернового" качества, мы же добились более точной сборки на уровне хромосом, - рассказал Евгений Климук.



Специалисты из Москвы поделились своими знаниями и опытом с приморскими коллегами. Уже в ближайшее время сотрудники океанариума смогут самостоятельно выделять ДНК и РНК из образцов крови млекопитающих, чтобы внести свой вклад в сохранение редких и исчезающих видов морских животных.